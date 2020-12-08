شكرا لقرائتكم خبر عن الوباء يدفع صناع الوقود في البلدان الغنية إلى حافة الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

٢٠١٨: لم يلب الوقود المكرر محليا سوى 40 ٪ من الطلب في أستراليا، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات

١١: مصفاة عالمية من الولايات المتحدة لليابان قالوا هذا العام إنهم يعتزمون الإغلاق

«المشكلة هي أن الوقود المستورد أكثر قدرة على المنافسة من نظيره المحلي».. روب سميث- مدير آي أتش أس ماركت

قبل عقد من الزمان، كانت أستراليا موطنًا لسبع مصافي تكرير. ولكن الآن، لديها أربع فقط، وقريباً، يمكن أن يكون لديها مصفاة واحدة فقط.

ويعمل وباء كوفيد- 19على تسريع سلسلة من إغلاقات مصافي التكرير العالمية في أغنى اقتصادات العالم. وتغلق العديد من شركات الطاقة العملاقة بما فيها رويال داتش شل وشركة الوقود الأسترالية آمبول المحدودة بعض منشآتهم الآن، أو يفكرون في القيام بذلك كنتيجة للطلب الهزيل على الوقود، والمنافسة المتزايدة من منشآت تصنيع الوقود الأحدث والأكثر كفاءة في آسيا والشرق الأوسط.

وهناك 11 مصفاة من الولايات المتحدة لليابان قالوا هذا العام إنهم يعتزمون الإغلاق. وأعلنت ثلاث منها عن إغلاق جزئي، و5 أخرى على حافة الإغلاق، وفقًا لشركة التحليلات آي أتش أس ماركت.

ويعد هذا التراجع جزءًا من تحول عالمي في قوة إنتاج الوقود بعيدًا عن البلدان الأكثر ثراء، حيث يتراجع الطلب على المدى الطويل، وهناك الآن العديد من المصافي القديمة والأصغر باتت تحت التهديد.

وتستطيع المرافق الأحدث والأكبر في دول مثل الصين عمومًا إنتاج الوقود بتكلفة أقل، والاستفادة من الأسواق الإقليمية المتنامية وشحن منتجاتها إلى الخارج.

وتنتج الولايات المتحدة ونظراؤها أكثر من 1.7 مليون برميل في اليوم من طاقة التكرير، بينما اختفت اليابان من سوق التكرير أو تستعد للقيام بذلك في عامي 2020 و2021، بينما تضيف الصين والهند والشرق الأوسط أكثر من 2.2 مليون برميل يوميًا لقدرتها الإجمالية على صنع الوقود، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وفي المقابل، تم إغلاق 2.2 مليون برميل يوميًا من طاقة التكرير من عام 2009 حتى عام 2011، في أعقاب ركود 2007-2009، وفقًا لآي أتش أس ماركت.

ولا يوجد مكان يظهر فيه تراجع إنتاج مصافي التكرير أكثر مما هو عليه في أستراليا، حيث من المقرر إغلاق مصفاة شركة بريتش بتروليوم في البلاد العام المقبل، وهناك مصفاة أخرى قيد المراجعة لاحتمال إغلاقها، مما يؤجج المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

واعتبارًا من عام 2018، لم يلب الوقود المكرر محليًا سوى 40 ٪ من الطلب في أستراليا، والتي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات.

ويطالب القائمون على قطاع التكرير الأسترالي - الذي كان قوياً في يوم من الأيام - الحكومة بالحصول على مساعدات مالية، على غرار المساعدات التي طلبتها شركات الطيران والفنادق من الحكومات في بعض أنحاء العالم.

ومن بين الشركات التي يمكن أن تستفيد من المساعدات الحكومية المحتملة هي شركة آمبول، التي فقدت مصفاة ليتون التابعة لها على الساحل الشرقي لأستراليا 100 مليون دولار من أرباحها منذ بداية العام، مما دفع الإدارة إلى التفكير في إغلاقها نهائيًا.

وقال ماثيو هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول: «هذا عبء مالي واضح وغير مستدام».

وكان الوباء بمثابة أزمة وحشية بالنسبة لشركات التكرير، حيث شهدت انخفاضًا في هوامش الأرباح التي يولدونها عبر تحويل النفط إلى وقود. ووصلت الأرباح إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد خلال الربع الثالث، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. وتنذر الهزة العالمية الجارية توقعات الخبراء بأن الآثار ستكون دائمة.

وقبل فيروس كورونا، توقعت آي أتش أس ماركت أن الشهية العالمية للمنتجات المكررة ستبلغ ذروتها عند حوالي 94.5 مليون برميل يوميًا في منتصف عام 2030. والآن، تعتقد الشركة أن الطلب سيزداد بنحو 91 مليون برميل يوميًا فقط، حيث يعمل الناس من المنزل أكثر ويسافرون أقل.

وفي الولايات المتحدة، قالت 6 مصافي منذ بداية الوباء إنها تخطط لإغلاق جزء على الأقل من منشآتها، وفقًا لأي أتش أس ماركت.

وفي كثير من الحالات، يخطط أصحاب المصافي النفطية لإعادة تجهيز المواقع لإنتاج الوقود الحيوي من منتجات مثل الدهون الحيوانية أو الزيوت النباتية، وهو رهان على أن اللوائح الحكومية الأكثر صرامة سترفع سوق الوقود الأخضر الأكثر مراعاة للبيئة.

وعلى سبيل المثال، أغلقت شركة ماراثون للبترول مصفاتي تكرير هذا الربيع، مما أدى إلى فقدان أكثر من 800 وظيفة في الشركة.

وقالت الشركة، إن الوباء أدى إلى تراجع مناخ الأعمال الصعب بالفعل، وإنها تدرس الآن إعادة استخدام أحد المصافي لإنتاج وقود حيوي يعرف باسم الديزل المتجدد.

وأغلقت شركات أخرى مثل مصفاة شل كونفينت بالقرب من نيو أورلينز، والتي وظفت حوالي 675 شخصًا، أبوابها ببساطة.

وحاولت شركة شل بيع المنشأة القادرة على معالجة 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام في وقت سابق من هذا العام، لكنها فشلت في العثور على مشتر. وقالت شل في أكتوبر الماضي إنها تخطط لتقليص محفظتها للتكرير من 14 موقعا إلى 6 فقط، في الوقت الذي تكافح فيه الشركة مع ضعف الطلب وتسعى إلى الوفاء بالتزامات خفض الانبعاثات.

وقال هيوبيت فيجفينو رئيس التكرير في شل: «نتوقع رؤية تغييرات في سلوك المستهلك لبعض الوقت في المستقبل، ومن المرجح أن يستمر ذلك في الضغط على الطلب».

أما المنشآت الأصغر والأقدم مثل مصفاة كوينانا التابعة لشركة بريتش بتروليوم على الساحل الغربي الأقصى لأستراليا فمعرضة بشكل خاص للمنافسة من المصافي الأحدث والأكبر في خارج البلاد.

وتخطط بريتش بتروليوم لإغلاق منشأة تصنيع الوقود البالغة من العمر 65 عامًا في أوائل العام المقبل، قبل تحويلها إلى محطة استيراد، مشيرة إلى أن السبب هو انخفاض هوامش التكرير، وزيادة المعروض من الوقود في سوق آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم إن المحطة ستوظف حوالي 60 شخصًا فقط، مقارنة مع حوالي 650 كانوا يعملون في المصفاة.

وقال روب سميث مدير آي أتش أس ماركت: «المشكلة هي أن تلك الوقود المستورد أكثر قدرة على المنافسة من نظيره المحلي».

وفي الوقت نفسه، تواجه المصافي المملوكة لمجموعة فيفا إنرجي المحدودة - التي تعتبر شركة فيتول جروب لتجارة النفط المساهم الرئيسي فيها - إلى جانب مصافي شركة أمبول مراجعات حكومية لنشاطها قد تنتهي بإغلاقها في أستراليا. أما شركة أكسون موبيل فتملك مصفاة لكن الشركة لم تشر الى وجود تهديدات بإغلاقها.

وأثار التهديد بإغلاق مصافي الوقود غضب النقابات العمالية، ودفع الحكومة إلى التفكير في تقديم المساعدة المالية، على الرغم من أنها رفضت طلبات المساعدة من الشركات الأخرى المتضررة من الوباء، بما في ذلك ثاني أكبر شركة طيران في أستراليا، والتي أصبحت متعسرة منذ أبريل الماضي.

وقال دانيال والتون، السكرتير الوطني لاتحاد العمال الأسترالي: «قدرة أستراليا على إجراء تخفيضات الوقود الخاصة بها تتعلق بقدرتنا على البقاء كدولة ذات سيادة». وأضاف: «إذا لم نتمكن من تزويد شاحناتنا وصناعتنا ومركباتنا الدفاعية بالوقود بشكل مستقل، فإننا نترك أنفسنا معرضين للخطر بشكل لا يصدق.»

وتقول حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إنها مستعدة لتقديم أموال لمصافي التكرير التي تظل مفتوحة، خوفًا من أن تؤدي زيادة الواردات إلى رفع أسعار الوقود مثل الديزل الذي يستخدمه المزارعون وشاحنات التعدين. ويهدف رئيس الوزراء الأسترالي إلى تقديم مجموعة من الإجراءات، التي من شأنها أن تدعم بشكل أساسي كل لتر من الوقود المكرر في أستراليا، بدءًا من أوائل العام المقبل، وتشمل بناء صهاريج تخزين ديزل جديدة.

وقال وزير الطاقة الأسترالي أنجوس تايلور: «يجب أن نصل إلى الحد الذي يمكننا من إنتاج النفط الخام في أستراليا وتكريره في أستراليا، وتكوين سلسلة إمدادات آمنة للغاية، بحيث لا نعتمد على الاستيراد من دول أخرى».

وقال سونشات جوبتا، مدير الأبحاث في شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي، إن الحكومة الأسترالية قد تحتاج إلى «استثمار مبلغ ضخم لجعل المصافي قادرة على المنافسة»، بما في ذلك الالتزام بشراء كمية معينة من الوقود بسعر متفق عليه.

واختتم: «التحدي الذي نواجهه الآن هو أن سلسلة التوريد لأستراليا ستطول وتصبح أطول وأطول، إذا أصبحت البلاد تعتمد بالكامل على واردات منتجات الوقود».