شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس المقبل ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية إلى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى ندوة إلكترونية بعنوان "فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى إسبانيا" وذلك يوم الخميس المقبل ، وذلك تحت رعاية المهندس هانى برزى رئيس المجلس وأحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى وبمشاركة السفير عمر سليم سفير جمهورية مصر العربية فى أسبانيا وبمشاركة السكرتير الثانى التجارى وليد رمضان رئيس المكتب التجارى فى إسبانيا .

وسوف يقوم المجلس بإستعراض تطور الصادرات الغذائية المصرية إلى أسبانيا وم السلع التى يتم تصديرها بالاضافة إلى التعرض إلى هيكل الواردات الغذائية الاسبانية وأهم السلع التى تلقى قبول المستهلك الاسبانى، كما سيقوم المكتب التجارى فى إسبانيا بإستعراض أهم ملامح السوق الاسبانى وثقافة الاستهلاك وحجم السوق وطرق التصدير إلى إسبانيا.

ووفقا لبيانات المجلس واصلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية تغلبها على الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا والمحافظة على النمو الإيجابي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 2,6 مليار دولار محققة نسبة نمو 2% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة أهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.

وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2020 قيمة 293 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 4% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، كما بلغت صادرات شهر أغسطس 2020 حوالى 264 مليون دولار بنسبة نمو 12% عن صادرات أغسطس 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية حتى الان في 2020 بقيمة بلغت 346 مليون دولار بنسبة نمو 43% بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأضاف المجلس، إن الصادرات إلى الدول العربية احتلت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية بقيمة 1428 مليون دولار تمثل 54% من إجمالي الصادرات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020 محققة نسبة نمو بلغت 1%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 366 مليون دولار محقق نسبة نمو 3% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 305 مليون دولار وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 132 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، باقي المجموعات الدولية بقيمة 403 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.