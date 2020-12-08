شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض في انتظار بدء توزيع لقاح "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل الترقب في الأسواق للبدء في توزيع لقاحات فيروس كورونا في عدة دول حول العالم.



وتستعد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



يأتي ذلك في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



هذا، ولا تزال المناقشات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مستمرة من أجل حل نقاط الخلاف العالقة ومحاولة التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى خروج مرن للندن من التكتل الأوروبي الموحد.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.3375، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3477 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3225.