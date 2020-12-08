شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن انتظار ما ستؤول إليه محادثات التحفيز المالي في الولايات المتحدة.



ولم يتم الإعلان بعد عن التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض لإقرار حزمة مالية ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



ويأتي ذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.4% أو ما يعادل 26 دولارا وأغلق المعدن النفيس عند 1866 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1873 دولارا وأقل سعر عند 1824.8 دولار.