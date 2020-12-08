شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع هامشياً مع ترقب توزيع لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف في ظل استمرار الترقب في الأسواق لتوزيع لقاحات فيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد وظائف بأقل من التوقعات في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن معدل البطالة تراجع بشكل ملحوظ.



هذا، وتستعد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



وكشفت بيانات اقتصادية بأن مؤشر ائتمان المستهلك في الولايات المتحدة سجل 7.2 مليار دولار بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 17.2 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستوى عند 90.6 نقطة.