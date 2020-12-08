شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لشركة "تسلا" تتجاوز 600 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الإثنين مواصلاً مكاسبه القوية والتي دفعت الشركة لتصدر قائمة أكبر شركات السيارات على مستوى العالم بل إن قيمتها أصبحت تعادل عدة شركات كبرى مجتمعة في الصناعة.



كما أن مكاسب السهم والقيمة السوقية للشركة عززت ثروة المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" ليصبح ثاني أغنى شخصية على مستوى العالم بعد مؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس".



ووفقاً لوكالة "بلومبرج"، فإن القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" أصبحت تعادل قيمة "تويوتا" اليابانية و"فولكس فاجن" الألمانية و"جنرال موتورز" الأمريكية معاً.



تأتي مكاسب السهم في أعقاب إعلان الجهات التنظيمية الأمريكية والسلطات المالية بأنها تنوي ضم سهم "تسلا" ليدرج على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 19:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 6.6% إلى 638.9 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 600.01 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر اليوم عند 639.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 603.05 دولار.