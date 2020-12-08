شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأسترالي مع ترقب تطورات لقاحات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب في الأسواق العالمية لبدء توزيع جرعات من لقاحات كورونا في بعض الدول.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



ويأتي ذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



وفي سياق متصل، أكدت شركة "موديرنا" تلقي المزيد من طلبات الشراء على لقاحها الذي أكدت فاعليته بنسبة كبيرة في الوقاية من فيروس كورونا.



كان رئيس البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" قد أكد أن الوقت الحالي مناسب لمشتري العقارات في أستراليا بالتزامن مع استمرار ضعف الفائدة قرب الصفر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7431، وسجل أعلى سعر عند 0.7454 في حين سجل أقل سعر عند 0.7372.