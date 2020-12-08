شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 4% بعد تلقي المزيد من طلبات شراء لقاحها الواعد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل تلقي المزيد من طلبات الشراء على لقاحها المضاد لفيروس كورونا.



وأعلنت الحكومة الكندية اليوم أنها اضعفت طلبات الشراء على لقاح شركة "موديرنا" المخصص للوقاية من فيروس كورونا.



وأكدت الحكومة في كندا أنها ضاعفت طلبات شراءة لقاح "موديرنا" إلى 40 مليون جرعة بدلا من الطلب السابقة بشراء 20 مليون جرعة.



هذا، وأوضحت شركة التكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية الأمريكية "موديرنا" أنها تنوي البدء في إرسال ملايين الجرعات من لقاحها بداية من الشهر الجاري بعد موافقة الجهات المعنية في الولايات المتحدة.



وعلى مدار الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قفز سهم "موديرما" بنسبة 150%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "موديرنا" بحلول الساعة 17:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 159.6 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 159.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 152.9 دولار.