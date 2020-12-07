شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: صرف مستحقات المصدرين مبادرة رئاسية جبارة ستحقق انتعاش قوى للاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بصرف مستحقات المصدرين، مؤكدا أنها مبادرة جبارة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وسيكون لها مردود إيجابى على الصناعة المصرية التصديرية وستحقق انتعاش اقتصادى قوى وفى توقيتها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ"الخليج 365"، أن سداد مستحقات المصدرين المتأخرة ستساهم فى وجود سيولة للصناعة نظرا لأنها كانت من نقص السيولة وكان هناك العديد من المصانع على قرب الإفلاس والإغلاق بسبب هذه المتأخرات.

وتابع عامر، أن توفير السيولة لدى المصانع لاستخدامها فى زيادة الانتاج وزيادة حجم التصدير والوفاء بالتزاماتهم المالية سواء مستلزمات إنتاج أو أجور عمال.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.

وقالت إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

أوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال.

ويذكر انه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.