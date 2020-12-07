شكرا لقرائتكم خبر وفد سعودي برئاسة القصبي في بغداد يضم ممثلي 10 جهات حكومية و22 شركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الوزير القصبي في تغريدة على حسابه في (تويتر) أن الوفد يضم ممثلين من 10 جهات حكومية للمشاركة في ملتقى ومجلس الأعمال السعودي العراقي الأول، إضافة إلى وفد من رجال الأعمال السعوديين يمثلون 22 شركة، لتعزيز التواصل وفتح مجالات الاستثمار بما ينفع البلدين والشعبين.ويضم الوفد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلا عن وفد تجاري واقتصادي يضم عددا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.
ويجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.
ويعقد على هامش الزيارة ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي، برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وسيوقع الوفد عددا من مذكرات التفاهم ومحاضر التعاون المشترك، وسيقوم مجموعة من أعضاء الوفد بزيارة لموقع إنشاء المدينة الرياضية المهداة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الشعب العراقي.
كما يلتقي الوفد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، ودولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
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