62 جهة حكومية مرتبطة بنظام «مراسلات»

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وبين برنامج «يسر» أن النظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية «مراسلات» يسهم في تسهيل إتمام المراسلات بين الجهات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على العاملين في أقسام الاتصالات الإدارية إلى جانب تقليل المصاريف التشغيلية والأعباء عن الجهات الحكومية، وتوفير البيانات المطلوبة لإتمام الإجراءات الحكومية، إضافة إلى رفع مستوى الأمن وحفظ المستندات الحكومية، والتقليل من استخدام الورق عبر تبادل المراسلات والمستندات الكترونيا.ويسعى برنامج «يسر» من خلال إتاحة هذا النظام إلى تمكين الجهات الحكومية في المملكة، من توظيف أحدث التقنيات للمساهمة والاستفادة منها في تطوير آليات العمل وجعلها أكثر أمانا، واختصار المدة المستغرقة في إتمام الأعمال، وذلك وفق أعلى مستويات الأداء والموثوقية، تنفيذا لما دعت إليه رؤية المملكة 2030 من خلال ضرورة دعم استخدام التطبيقات الالكترونية في الجهات الحكومية، وزيادة الخدمات الحكومية المقدمة الكترونيا.
يذكر أن برنامج «يسر» الذي تأسس في عام 2005 ، يهدف إلى تحقيق التفوق في تنظيم الحلول الرقمية وتوفيرها للجهات الحكومية، إلى جانب رفع كفاءة القطاع الحكومي وتمهيد الطريق للجهات الحكومية لتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة للأفراد وقطاع الأعمال، إلى جانب رفع العوائد الاستثمارية وإضافة القيمة للاقتصاد الوطني.
أحدث 6 جهات تم ربطها بالنظام:
- وزارة الاقتصاد والتخطيط
- وزارة السياحة
- وزارة الثقافة
- وزارة الرياضة
- هيئة السوق المالية
- هيئة تنمية الصادرات السعودية
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