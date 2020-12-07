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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اللجنة الوطنية للحج والعمرة بمجلس الغرف السعودية انتخبت مازن درار رئيسا، والدكتور منصور أبوخنجر وهاني العميري نائبين للرئيس، للدورة الجديدة للجان الوطنية بالمجلس (1441هـ - 1444هـ). ونوه رئيس اللجنة بأهمية دور اللجنة كتجمع للمستثمرين في قطاع الحج والعمرة بالمملكة، يعمل على حماية مصالحهم ونقل التحديات والمعوقات التي تواجههم للجهات الحكومية المعنية لتذليلها. وقال: إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة استراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030. وقال: إنهم سيعملون بكل جهدهم على خدمة ضيوف الرحمن ومنتسبي قطاع الحج والعمرة والزيارة، ووضع خطة استراتيجية وحوكمة لأعمال اللجنة وصياغة أهدافها ضمن رؤية المملكة 2030.

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