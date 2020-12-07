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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 5703 جولات رقابية تفتيشية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة، أسفرت عن ضبط 1231 مخالفة عبر إدارة التفتيش بفرع الوزارة. وشملت الجولات الرقابية التفتيشية محافظات جدة بواقع 2640 جولة ضبطت خلالها 657 مخالفة، والطائف 1008 جولات ضبطت خلالها 352 مخالفة، والعاصمة المقدسة 1604 جولات ضبطت خلالها 173 مخالفة، والقنفذة 451 جولة ضبطت خلالها 49 مخالفة. 5703 5703

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