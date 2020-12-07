شكرا لقرائتكم خبر المؤتمر الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2020 ينطلق عن بعد اليوم، ويستمر حتى الخميس المقبل، تحت اسم «أفريقيا ما بعد كوفيد 19 : الإسراع نحو التنمية المستدامة الشاملة»، المنظمة بشكل مشترك بين البنك الأفريقي للتنمية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وسيناقش المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الأطراف المختلفة، من ضمنها صناع قرارات سياسية وباحثون، التداعيات السوسيو-اقتصادية لجائحة كوفيد 19 والتدابير الرامية إلى تقليص حدتها.وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن المؤتمر سيبحث على الخصوص السبل الكفيلة بتمكين الدول الأفريقية من تعزيز متانتها والإعداد بشكل جيد لمواجهة الصدمات المستقبلية.
المؤتمر الاقتصادي
كانت هذه تفاصيل خبر المؤتمر الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.