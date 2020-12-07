شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الإثنين 7-12- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 7-12- 2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 8 مليارات دولار فى 3 أشهر، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأخبار، وهى كالتالى:

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولار خلال 3 أشهر

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعاً خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏ لتسجل نحو 8.0 مليار دولار (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق)، وفقا للبنك المركزى المصرى.

"المالية": إجمالي إيرادات الدولة ارتفع بنسبة 18.4% لتسجل 204.7 مليار جنيه

ذكرت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 134.9 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) 2020 / 2021، أي ما يعادل -2.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 131.4 مليار جنيه ما يعادل -2.3% من الناتج المحلي.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 651.514 مليار جنيه.

البنك المركزى يعلن تحمل مليار جنيه لنشر 300 ألف نقطة بيع إلكترونية

قام البنك المركزي باتخاذ عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات المالية للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلي مجتمع أقل اعتماداً علي أوراق النقد.

حازم متولى: جهاز تنظيم الاتصالات أدار مزايدة الترددات باحترافية لصالح الصناعة

قال المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، بشأن مزايدة طرح ترددات المحمول الجديدة والتي فازت بها اتصالات وتتضمن 20ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر: الجهاز طرح الترددات بشروط وعلى أساسها تقدمت الشركة للمزايدة.

البنك المركزى يمد العمل بمبادرات السياحة حتى نهاية 2021

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2021.

اتصالات مصر: نبني "عقل" للعاصمة الإدارية للتحكم الذكي فى الخدمات بالمدينة

كشف المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، عن تولي الشركة إدارة مركز التشغيل بالعاصمة الإدارية لمدة 5 سنوات، فيما شرح المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لاتصالات مصر، أهمية مركز التحكم بالعاصمة الإدارية.