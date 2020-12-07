شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات للعاملين بالبريد: "احنا فى مرحلة صعبة وانتوا قدها وقدود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، سير العمل بمكتب بريد بنها، حيث حرص الوزير على استطلاع رأى المواطنين فى مستوى الخدمة المقدمة لهم بمكاتب البريد، والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسأل الوزير إحدى المترددات على مكتب البريد، عن سرعة تقديم الخدمة لها بالمكتب، لترد السيدة بأنها نهت صرف المبلغ الذى تريده فى أقل من دقيقة، كما أثنت على مستوى الخدمة المقدمة من العاملين وترتيب دخول المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعى.

وقدم وزير الاتصالات، الشكر للعاملين بمكتب البريد قائلا: "أنا عارف أن الوقت صعب وفيه ضغط كبير عليكم لكن المعروف عن رجال البريد إنهم قدها وقدود، وأنتم أقوى وتقدمون المزيد لخدمة المواطنين".

وكان قد استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة المرحلة الثانية لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بمكاتب بريد القليوبية، وذلك وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستمرار صرف المنحة للعمالة كمساهمة من الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفقد الوزير والمحافظ، مكتبى بريد شبرا الخيمة وبنها، لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات الوقائية حفاظا على أرواح المواطنين المترددين على مكاتب البريد، إلى جانب التأكيد على العاملين بمكاتب البريد بتسهيل العمل وسرعة صرف المنح للمواطنين بأسرع وسيلة ممكنة.

فيما أكد المحافظ خلال الجولة، أن ذلك يأتى فى إطار قرارات مجلس الوزراء التى صدرت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين من العمالة غير المنتظمة، والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 197 مكتب بريد موزعين فى جميع أرجاء المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيدًا عن التجمعات والازدحام.

وشدد المحافظ على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ أعمال الرش والتطهير والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.

وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتابعان صرف منحة العمالة



وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة



وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتابعان صرف منحة العمالة



وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية



وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتابعان صرف منحة العمالة



وزير الاتصالات ومحافظ القليوبية يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة