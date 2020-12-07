شكرا لقرائتكم خبر عن حازم متولى: جهاز تنظيم الاتصالات أدار مزايدة الترددات باحترافية لصالح الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر، بشأن مزايدة طرح ترددات المحمول الجديدة والتي فازت بها اتصالات وتتضمن 20ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر: الجهاز طرح الترددات بشروط وعلى أساسها تقدمت الشركة للمزايدة، وأوضح أن دخول اتصالات للمزايدة الثانية للترددات، كان بسبب ضيق الوقت، حيث يتم مناقشة الأمر بمجلس الإدارة وأيضا الشركة الأم.



جمال السادات

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة اتصالات على هامش مشاركة الشركة في معرض جيتكس دبي، بحضور المهندس جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر والمهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لاتصالات مصر.



الزميلة هبة السيد وجمال السادات

وقال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لاتصالات مصر، إن جهاز تنظيم الاتصالات ادار المزايدة لصالح الصناعة باحترافية وليس لدينا ملاحظات، كما أن الشركة قدمت ما وجدته مناسبا بعرضها المالي في المزايدة وذلك لقدراتها واحتياجاتهم وقدرتها على استعادة الاستثمار منها.



جمال السادات رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر وحازم متولي الرئيس التنفيذي لاتصالات مصر

وأضاف المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى فى شركة اتصالات مصر، إن الشركة تدرس سبل تمويل شراء الترددات الجديدة التى حصلت عليها مؤخرا من جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال حجازى، إن البدائل الاستثمارية المطروحة تتضمن إما الاقتراض أو التمويل من مخصصات الشركة ومن السابق لأوانه تحديد ذلك.

وقال المهندس جمال السادات، إن الشركة حال الاستقرار على الإقتراض البنكى ستلجأ لأحد البنوك الأجنبية خارج مصر للتمويل.