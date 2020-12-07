شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبيع أذون خزانة حجمها مليار دولار بمتوسط عائد 3.395% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي المصري اليوم الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بمليار دولار عند متوسط عائد 3.395 %.

كان وزير المالية، محمد معيط قال الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتجاوز 23 مليار دولار حاليا.