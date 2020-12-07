شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يمد العمل بمبادرات السياحة حتى نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، على مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2021. وينشر ”الخليج 365” النص الكامل للتعليمات الصادرة عن البنك المركزى المصرى. وقال البنك المركزى المصرى، إن مد مبادرتي دعم القطاع السياحي والعاملين به، يأتي في ضوء أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها على قطاع السياحة، حيث تم مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم من خلالها قبول أية طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

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