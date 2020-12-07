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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يستقر لليوم الثانى على التوالى.. ويسجل 15.60جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى لليوم الثانى على التوالى 7-12-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، مع بداية التعاملات الصباحية للبنوك، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.60 جنيه للشراء، و15.70جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
وظل مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه يوم الجمعة، إذ عززت بيانات ضعيفة للوظائف الأمريكية التوقعات لمساعدات اقتصادية، في حين هبط الجنيه الإسترليني في الوقت الذي تعكف فيه بريطانيا والاتحاد الأوروبي على محاولة أخيرة لإبرام اتفاق تجارة.
وتتنامى المخاوف من خروج بريطاني دون اتفاق تجارة في 31 ديسمبر عندما تنسحب بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي الولايات المتحدة، أظهرت البيانات يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 245 ألفا في الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ مايو، في مؤشر على أن تعافي التوظيف يتباطأ في ظل الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا.
15.71 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار يستقر لليوم الثانى على التوالى.. ويسجل 15.60جنيه بالبنك الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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