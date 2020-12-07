شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة لازوردي تُعدل توصية زيادة رأس المال إلى 145 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات تعديل توصيته بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الإثنين، بأنه تم تعديل قيمة الزيادة لتصبح 145 مليون ريال سعودي بدلاً من 143.333 مليون ريال سعودي.

وبذلك تكون الزيادة لرأس المال من 430 مليون ريال إلى 575 مليون ريال من خلال طرح حقوق أولوية لعدد 14.5 مليون سهم عادي جديد.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى أن عملية الزيادة جاءت لدعم عمليات التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية وتوفير رأس المال العامل لتمكين الشركة من زيادة طاقتها التشغيلية وخفض نسبة الديون إلى حقوق المساهمين.

وتحولت لازوردي لتكبد الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020، وحققت صافي خسارة بلغ 18.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 0.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 86.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.