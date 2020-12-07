شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية صناعة الورق تُقر زيادة رأسمالها إلى 192 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية لصناعة الورق، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وسبق أن أشارت الشركة إلى أن هدف الشركة من زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، هو شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج وشراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن احتساب نسبة تذبذب سهم المجموعة لليوم الإثنين، الموافق 7 ديسمبر الجاري، على أساس سعر 56.50 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة. علما بأنه سيتم إيداع حقوق أولوية الشركة السعودية لصناعة الورق في محافظ المساهمين يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 24.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض التكلفة بسبب انخفاض أسعار لب الورق وتخفيض تكاليف الإنتاج الأخرى والتحسين من كفاءة العمليات التشغيلية.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 16.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.