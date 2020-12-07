شكرا لقرائتكم خبر عن "جازادكو" تستحوذ على "جازل" عن طريق زيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن إبرام اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة، مساء الأحد، للاستحواذ على 100% من شركة جازل للاستثمار "شركة جازل".

وأفادت جازادكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن عملية الاستحواذ ستتم عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الاستحواذ تبلغ 410.034 مليون ريال، علماً بأن قيمة الشركة المدرجة 625 مليون ريال.

ومن المُقرر أن يرتفع رأس المال من 500 مليون ريال إلى 828.024 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 65.6%، على أن ترتفع عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 82.802 مليون سهم.

وقالت جازادكو، إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 92.11% إلى 53.18%. وبالتالي، ستقل القدرة التصويتية لكل مساهم في شركة جازادكو، كما ستقل قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي جازادكو بما فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الاستراتيجية الأخرى الهامة.

كما تم الاتفاق بين الأطراف بأن أرباح مجموعة جازل ابتداء من تاريخ 1 يناير 2020، وحتى انتهاء السنة المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، هي من حق شركة جازادكو، ولا يحق للشركاء في شركة جازل المطالبة بهذه الأرباح أو أي جزء منها.

ويأتي هذا الاستحواذ استكمالاً لتوجهات الشركة الاستراتيجية في النمو وتنويع الاستثمارات وتحسين كفاءة وفعالية لأداء من خلال عمليات الاستحواذ واستغلال الفرص المتاحة من أجل التوسع وتعزيز الميزة التنافسية بما يخدم مصالح الشركة و مساهميها.

هذا وسيتيح الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار التوسع في أنشطة جديدة والدخول بقطاع الطاقة والخدمات نظراً لتمركز استثمارات شركة جازل للاستثمار في مجال خدمات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

وبحسب البيان، تعتبر شركة جازل للاستثمار شركة قابضة ولا تقوم بأنشطة تجارية مباشرة، وإنما تمتلك حصص الأغلبية في عدد من الشركات التابعة، وهي:

- شركة محور الفحص المحدودة والمملوكة بنسبة 75% وتتلخص أنشطة شركة محور الفحص المحدودة بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

- شركة طاقات الفنية للمقاولات والمملوكة بنسبة 98% وتمارس شركة طاقات الفنية للمقاولات أنشطة تقديم الخدمات الفنية المتخصصة من خلال توفير القوى العاملة المتخصصة في تنسيق أعمال حفر وصيانة آبار النفط وإجراءات الصحة والسلامة المرتبطة بذلك.

- شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات والمملوكة بنسبة 99% وتقوم شركة مصنع أداء المعادن للكيماويات بمعالجة وبيع المعادن المستخدمة في صناعات النفط والغاز. وتقدم لعملائها بودرة الباريت والتي تستخدم كأحد كيماويات حفر الحقول النفطية.

- شركة خدمة وشحن للمقاولات والمملوكة بنسبة 75%وتتلخص أنشطة شركة خدمة وشحن للمقاولات بشكل عام على تزويد خدمات الفحص والصيانة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات.

- شركة مسك التخصصية للمقاولات (شركة تابعة لشركة طاقات الفنية للمقاولات ومملوكة من قبلها بنسبة 70%). وتقدم شركة مسك التخصصية للمقاولات خدماتها في إدارة المشاريع والصيانة والتركيب لشركات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

وتجدر الإشارة إلى أن جازادكو حققت صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال الاستثمارات التطويرية لقطاعات الشركة والتي تدعم رؤية الشركة لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الانتاج.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.