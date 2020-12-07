شكرا لقرائتكم خبر 3616 زيارة تفتيشية تضبط 510 مخالفات ضريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل 510 مخالفات ضريبية، بعد أن نفذت فرق الرقابة الميدانية والتفتيشية بالهيئة 3.616 زيارة تفتيشية في مدن ومحافظات عدة بالمملكة خلال الأسبوع الماضي، من أجل متابعة امتثال المكلفين لأحكام الأنظمة الضريبية.

وشملت الزيارات التفتيشية منشآت تجارية في قطاعات عدة، ومن ضمنها: البيع بالتجزئة، المطاعم، الورش. إذ تنوعت معظم المخالفات المضبوطة بين عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية، وعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلك، إضافة إلى عدم وجود الأختام الضريبية على منتجات التبغ.

وأوضحت الهيئة أن جزءا كبيرا من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش 293 بلاغا في المدة نفسها.

وأضافت هيئة الزكاة والدخل أن المدة ذاتها شهدت تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة، شاركت فيها الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقوة الضبط الميداني بشرطة الرياض، إضافة إلى أمانة منطقة الرياض، حيث استهدفت الحملة المحال التجارية بمدينة الرياض.

وتم خلال الحملة زيارة 90 موقعا تجاريا أسفرت عن ضبط 40 مخالفة للأنظمة واللوائح الضريبية، على رأسها عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، وتحصيل ضريبة أعلى من نسبة الـ15%، وكذلك عدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين.

وتجدد الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدة على استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.