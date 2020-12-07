جمعية صناعة الورق توافق على زيادة رأسمال الشركة 100 مليون

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كما وافقت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس فهد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد الغاز إلى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية، ولا توجد شروط تفضيلية.ووافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله العنزي عضوا (تنفيذيا) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفا للعضو السابق إبراهيم الدوسري (غير تنفيذي).
كذلك وافقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور صالح الشنيفي (عضو مستقل) عضوا في لجنة المراجعة ابتداء من 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلا من عضو اللجنة السابق وليد الشابانات (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.
الموافقة على زيادة رأس المال:
- رأس المال قبل الزيادة: 92,000,000 ريال
- رأس المال بعد الزيادة: 192,000,000 ريال
- المبلغ الإجمالي للزيادة: 100,000,000 ريال
- عدد الأسهم قبل الزيادة: (9,200,000 سهم
- عدد الأسهم بعد الزيادة: 19,200,000 سهم
- شراء مواد خام (لب الشجر) لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق، وإعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الإنتاج، وشراء ماكينات لزيادة كمية الإنتاج في شركة تحويل الورق، وسداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة
- في حال الموافقة على البند ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
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