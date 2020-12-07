شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع في بداية التعاملات مع ترقب مناقشات التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل ترقب الأسواق لما ستؤول إليه المناقشات المرتبطة بحزمة التحفيز المالي الثانية.



ولم يتم الإعلان بعد عن التوصل إلى اتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض لإقرار حزمة مالية ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.



ويأتي ذلك في ظل استعداد الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى للبدء في توزيع جرعات من لقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل احتواء تفشي المرض في تلك الدول.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تجاوزت 66 مليون حالة على مستوى العالم بينما تجاوز عدد الوفيات 1.5 مليون شخص.



وعلى صعيد التداولات، انخفض "الداو جونز" بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 147 نقطة) إلى 30070 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 3695 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 12516 نقطة.