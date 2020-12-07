شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض متأثراً بتراجع الواردات الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن انخفاض الواردات الصينية من المعدن الصناعي للشهر الثاني على التوالي.



وكشفت بيانات حكومية عن أن إجمالي شحنات النحاس الواردة للصين بلغت 6.17 مليون طن خلال العام الجاري.



وأضافت البيانات أن الصين استوردت 1.83 مليون طن من النحاس خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت الصادرات 424.025 طن.



يأتي ذلك مع استمرار متابعة الأسواق العالمية لتطورات أزمة كورونا واللقاحات الواعدة للوقاية منه.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.2 نقطة وأقل مستى عند 90.6 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 3.49 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 3.54 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.47 دولار.