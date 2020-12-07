بوينج يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 07-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 234.58، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -1.89% بما يعادل -4.49 نقطة ليستقر على سعر 232.71 دولار، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 234.58، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 268.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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