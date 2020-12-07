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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 3% بفعل انتعاش العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 3% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.
تراجعت أسعار الفضة قرابة 3.0% إلى مستوي 23.49$ ، من مستوي الافتتاح عند 24.20$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 24.22$ .
حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.5% ، وسجل أعلى مستوى فى نحو أسبوعين عند 24.40$ للأوقية ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 6.7% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، مع نشاط عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة لمخاوف بشأن الركود التضخمي فى أوروبا والولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.5% ، على وشك تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى عامين ونصف عند 90.47 نقطة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الانتعاش فى ظل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،لمخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي بعد صدور بيانات ضعيفة عن الوظائف جديدة فى الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
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