شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تفقد 1.5% بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط 1.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر المسجل فى اليوم السابق ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي مع تزايد عمليات الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا.

تراجع الخام الأمريكي بأكثر من 1.5% إلى مستوي 45.38$ ، من مستوى الافتتاح عند 46.11$، وسجل أعلى مستوي عند 46.24$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.4 % إلى مستوي 48.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 49.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 49.23$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 46.66$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ،وسجلت مستوي 49.84$ الأعلى منذ 6 آذار/مارس الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 2 % ، فى خامس مكسب أسبوعي على التوالي ،ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر نيسان/أبريل الماضي.

تحققت تلك المكاسب بفضل التطورات الإيجابية عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ، بالإضافة إلى انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة ،وقرار تحالف أوبك بتعديل الزيادة المقررة فى الإنتاج بداية من كانون الثاني/يناير المقبل من 2 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل فقط.

سجلت مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية ارتفاعا قياسا فى حالات الإصابة فيروس كورونا ، الأمر الذي دفع السلطات الفيدرالية إلى تشديد قيود الإغلاق مرة أخرى.

وفى كوريا الجنوبية رفعت السلطات الحكومة مستوي التأهب مع تزايد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى البلاد ،وقالت السلطات إنها بصدد فرض قواعد تباعد اجتماعي مشددة فى العاصمة سيول والمناطق المحيطة بها حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وأعلنت منطقة بافاريا بجنوب ألمانيا يوم الأحد أنها ستفرض إغلاقا أكثر صرامة اعتبارا من يوم الأربعاء القادم حتى الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

جددت تطورات انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا مع تزايد عمليات الإغلاق المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود،والذي لا يزال يعني فى الأساس من الموجة الأولى للفيروس التاجي.