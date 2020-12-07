شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر عقود خام برنت ضغط سلبي ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل العودة للارتفاع من جديد، بينما تتواجد الأهداف الرئيسية التالية للموجة الصاعدة المتوقعة عند 50.50 ثم 53.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.35 والمقاومة 51.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد