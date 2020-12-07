شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 1.3375 ويخرج من القناة اللحظية الصاعدة، ليتحوّل نحو الانخفاض على المدى اللحظي ويتجه نحو زيارة متوقعة لدعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.3095.
لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3375 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3350 والمقاومة 1.3530
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.