شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 1.2040، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2040 سيؤكد بدء تصحيح هابط يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1.1955.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد