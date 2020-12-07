شكرا لقرائتكم خبر عن القويز: كورونا دفعت أرباح الشركات المدرجة بالسوق السعودي للتراجع 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، إن ربحية الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تراجعت بنسبة 50% جراء ظروف جائحة كورونا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي.

وأضاف القويز في حديثه خلال ندوة الاستقرار المالي الخامسة، بمشاركة وزارة المالية، وهيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي "ساما"، أن تداعيات جائحة كورونا أثرت على ربحية الشركات وأدائها، ومؤشر السوق وسيولته اليومية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار إلى أن هناك استثناءات في تراجع الأرباح مثل قطاعات الاتصالات والأغذية والرعاية الصحية والتجزئة، والتي استفادت بعض مؤسساتها من ظروف الجائحة.

وقال إن مؤشر السوق السعودية لم ينخفض بنفس الوتيرة، حيث تراجع قرابة 1% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأشار إلى تكثيف الهيئة رقابتها على تداولات أظهرت تركز السيولة في قطاعات وشركات بما لا يتناسب مع مستوى ربحية تلك الشركات.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودي، أكد خلال لقاء افتراضي عقد في سبتمبر الماضي، أن الهيئة تعمل على إدراج الشركات الأجنبية المدرجة بأسواقها المحلية بشكل متواز في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوة نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية، وإتاحة خيارات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة على أن ينتهي الإطار التنظيمي نهاية 2021.