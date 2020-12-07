ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، الإثنين، وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، فقد ارتفعت أسعار الذهب جنيهاً واحداً فقط لعيار 21 الأكثر مبيعاً في السوق، ليصل إلى 800 جنيه للجرام.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 800 جنيه للجرام

عيار 24 سجل 914 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6400 جنيه

اونصة الذهب 1838 دولاراً

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر الذهب سجل في بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.