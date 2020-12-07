ماليزيا تبيع صكوكا بأربعة مليارات رنجيت عند 2.986%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الماليزي اليوم الاثنين إن ماليزيا باعت سندات حكومية إسلامية بأربعة مليارات رنجيت (مليار دولار) تستحق في 2030 عند متوسط عائد 2.986 بالمئة. بلغت نسبة العروض إلى التغطية 2.62 مرة. وكانت قد أصدرت الحكومة الماليزية "صكوك العناية" بقيمة تصل إلى 500 مليون رنجيت ماليزي، لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في مرحلة ما بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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