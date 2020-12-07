شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضاً.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11029 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2254 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 13223 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4268 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 2133 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3092 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 4 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، اميرالد للاستثمار العقاري، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 2500 سهم، 1337 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية 2000 سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 1000 سهم، 4000 سهم، على التوالي، واشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 1000 سهم.