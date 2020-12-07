شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للذهب وعيار 21 يسجل 800 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع طفيف للغاية سجلته أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 مستهل تعاملات الأسبوع فى سوق الصاغة، إذ ارتفعت أسعار الذهب جنيها واحدا فقط للعيار الرئيسي في السوق ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 800 جنيه للجرام.





أسعار الذهب اليوم..عيار 18 سجل 686 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 800 جنيه للجرام

عيار 24 سجل 914 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6400 جنيه

اونصة الذهب 1838 دولارا

وكان سعر الذهب سجل بداية الأسبوع الماضي أقل مستوى في 5 أشهر مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد إشعال شركة استرازينيكا لصناعة الأدوية سباق لقاح فيروس كورونا وموافقة وكالة اتحادية أمريكية على بدء إجراءات انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة لجو بايدن.

وفي سوق الصاغة تراجع الذهب في مصر لمستويات 774 جنيها للجرام من العيار الرئيسى نهاية نوفمبر 2020، وهو ما دفع كثير من المستهلكين للتساؤل، هل الوقت الحالي مناسب للشراء واستغلال فترة تراجع الذهب، أم لبيع المشغولات الذهبية وجنى أرباح وتجنب استمرار هبوط الذهب، وبالفعل شهد السوق زيادة في توجه المستهلك لبيع الذهب تجنبا لمزيد من تراجع الأسعار وقتها .

للمقبلين على شراء الذهب بغرض الاستثمار، يمكن أن يؤجل قرار الشراء حاليا في انتظار ما ستسفر عنه الأحداث خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقبال المستثمرين للتخلص من الملاذات الآمنة مع إعلان شركات أدوية توصلها إلى مصل لعلاج فيروس كورونا، إذ تشير التوقعات إلي أن الذهب قد يسجل هبوط كبير نهاية ديسمبر الجاري مع بدء توزيع لقاح لفيروس كورونا على الدول.