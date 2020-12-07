شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتداده من الأعلى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر للجلسة الثانية في أربعة جلسات أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 104.08 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.17، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.94، بينما حقق الأعلى له عند 104.24.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تسارع النمو إلى ما قيمته 93.8 مقابل 92.5 في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 93.4.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي أفادت رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا بأن حكومته ستقرر حزمة اقتصادية جديدة بقيمة 2 تريليون ين (19$ مليار) ضمن خطة تستهدف مستويات صفرية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 وذلك بالإضافة للتعامل مع الأثر الاقتصادية السلبية لحائجة كورونا، مضيفاً بأن حكومته ستخصص أيضا تريليون ين لتعزيز التحول الرقمي في اليابان ضمن حزمة تحفيزية.