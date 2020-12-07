شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصطدم بالمقاومة– تحليل - 7-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر البلاتين اندفاعه الإيجابي ملامسته للمقاومة الرئيسية الممتدة نحو 1080.20 وليضطر بذلك للبدء بتشكيل ارتداد تصحيحي هابط باستقراره قرب 1045.00, استمرار ثبات المقاومة الحالية سيزيد من فرص تشكيل السعر للمزيد من الارتداد التصحيحي الهابط لنتوقع اختباره بذلك للدعم المستقر عند 1008.00 قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1070.00 و 1020.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت
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