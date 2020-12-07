شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتصدى لسلبية ستوكاستيك– تحليل -7-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس مؤخرا عزمه الإيجابي بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء إلا أن استقراره الإيجابي المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.4740 يؤكد الاستمرارية الإيجابية والتي قد تستهدف بدورها مستوى 3.5600 وصولا للحاجز المستقر عند 3.7900.

ما يجب التنويه له, ان محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي قد يجبره على تأجيل الهجوم الصاعد بشكل مؤقت لحين ملامسته لمستوى 3.4000 والذي يشكل دعم إضافي امام المحاولات الصاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.4750 و 3.6000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد