شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تعرض خطط تطوير الدلتا للأسمدة على الحكومة فور الانتهاء منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه سيتم عرض خطة تطوير شركة الدلتا للاسمدة " سماد طلخا" على مجلس الوزراء، وهو صاحب القرار النهائى فى تكوير الشركة فى مكانها او نقلها لمكان أخر او بحث أى دراسات أخرى خاصة بمستقبل الشركة.

وقررت القابضة الكيماوية مؤخرا، مد أجل العروض المقدمة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بناء على طلب الشركتين العالميتين اللتان تقدمتا لتطوير الشركة للمزيد من الدراسات.

ومن المنتظر، أن تدرس الشركتان التحديث والتطوير الشامل لوحدة إنتاج الأمونيا التى لم تعتريها رياح التحديث منذ نصف قرن من الزمان، حيث أن الشركات التى تقدمت للمناقصة، هى "تيسن كروب" الألمانية، و"كذال" الاسبانية، و"هالدور توبسى" الدنمركية، وشركة "كى بى آر" الأمريكية التى ساهمت فى بناء مصنع كيما 2 لشركة كيما بمحافظة أسوان، وتم اختيار شركتين منهم.

وكانت عمال الدلتا للاسمدة فوجئوا بقرار من محافظ الدقهلية بالرفع المساحى للأرض الحالية للمصنع، لإقامة مشروع سكنى عليها، في الوقت الذي توجد خطط للتطوير، مما اثارهم وأعربوا عن رفضهم لقرار نقل الشركة أو تصفيتها مطالبين بتطويرها في مكانها وسط تأييد كبير لهم من مختلف النقابات العمالية.

يشار إلى أن مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعرضت يوم 4 إبريل الماضى، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما أدى لتوقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة وإصلاح العطل، وأحالت الجمعية العمومية للشركة المتسببين في الحادث للنيابة.