شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول مستوى 0.8930، وطالما أن السعر دون 0.8975، فإن الضغط السلبي سيبقى مرجحاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا بانتظار التوجه نحو 0.8840 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8840 والمقاومة 0.8950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط