شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ضمن نطاق ضيق – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية مؤخراً، ليتحرك ضمن نطاق ضيق مستقراً فوق مستوى 0.7413، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7335، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 0.7530.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7380 والمقاومة 0.7500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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