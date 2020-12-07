شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة الآن، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تتواجد أهدافه التالية عن 50.50 ثم 53.08.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 48.45 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 48.35 والمقاومة 51.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد