شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تنتظر تفعيل النموذج الإيجابي – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب داخل نموذج العلم المثلثي الصاعد الذي يظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار اختراق مستوى 24.30 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يتواجد عند 25.06.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 23.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 25.06

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد