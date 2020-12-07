شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مستوى 1838.10، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتخطي مستوى 1850.00 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 1870.00 كهدف إيجابي تالي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم كسر مستوى 1818.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد