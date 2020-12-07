شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الممتد – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الممتد 1.2785 ويجري محاولات لتخطيه، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2550 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.2865 يعتبر مفتاح إيجابي لبدء موجة تصحيحية صاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2700 والمقاومة 1.2840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط