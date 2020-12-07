شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تأكيد اختراق مستوى 1.3482، ليقدّم تداولات سلبية ويختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.3630 كمحطة رئيسية تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق مستوى 1.3375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3350 والمقاومة 1.3530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد