شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 07-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج اليورو مقابل الدولار مقاومة قوية عند مستوى 1.2175، ليظهر بعض الميل الهابط المؤقت، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بدعم السعر من الأسفل.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على ترجيح استئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1.2300، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2040.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد